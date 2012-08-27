Из-за выборов в армию призовут в два этапа
08:18, 27 августа 2012Общество
2037
Нынешней осенью в Украине призовут на службу в армии 18 900 юношей — это почти на 8 тысяч меньше, чем осенью-2011.
Призовников будет меньше
Как сообщила пресс-служба Минобороны, в этот раз свои коррективы в призыв внесут выборы — новобранцев заберут на службу в два этапа, сообщает "Сегодня".
Первая отправка в войска пройдет с 5 по 12 октября, вторая — с 1 по 23 ноября.
«Чаще всего призывники хотят служить в ВДВ, популярен и морфлот», — сказали в пресс-службе ведомства. А вот снижение числа солдат в Минобороны объясняют тем, что предпочитают на выделенные из бюджета на армию деньги закупать новую технику — БТРы и корабли.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter