Из-за выборов в армию призовут в два этапа

Как сообщила пресс-служба Минобороны, в этот раз свои коррективы в призыв внесут выборы — новобранцев заберут на службу в два этапа, сообщает "Сегодня".

Первая отправка в войска пройдет с 5 по 12 октября, вторая — с 1 по 23 ноября.

«Чаще всего призывники хотят служить в ВДВ, популярен и морфлот», — сказали в пресс-службе ведомства. А вот снижение числа солдат в Минобороны объясняют тем, что предпочитают на выделенные из бюджета на армию деньги закупать новую технику — БТРы и корабли.