Из-за выборов в армию призовут в два этапа

08:18, 27 августа 2012
Общество
2037

Нынешней осенью в Украине призовут на службу в армии 18 900 юношей — это почти на 8 тысяч меньше, чем осенью-2011.

Призовников будет меньше

Как сообщила пресс-служба Минобороны, в этот раз свои коррективы в призыв внесут выборы — новобранцев заберут на службу в два этапа, сообщает "Сегодня".

Первая отправка в войска пройдет с 5 по 12 октября, вторая — с 1 по 23 ноября.

«Чаще всего призывники хотят служить в ВДВ, популярен и морфлот», — сказали в пресс-службе ведомства. А вот снижение числа солдат в Минобороны объясняют тем, что предпочитают на выделенные из бюджета на армию деньги закупать новую технику — БТРы и корабли.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter