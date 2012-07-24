Украинская армия приняла на вооружение современный БТР-4Е

Соответствующий приказ от 24 июля 2012 года подписал министр обороны Украины Дмитрий Саламатин, сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины.

БТР-4Е разработан государственным предприятием “Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А.Морозова” в кооперации с отечественными предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Вооруженные Силы Украины получили новейший современный образец вооружения, который по своим техническим характеристикам не уступает заграничным аналогам, а по огневым возможностям даже превышает их, говорится в сообщении.

Данный вид военной техники серийно изготовляется и уже поставляется в страны Ближнего Востока. Создание и освоение серийного производства данного бронетранспортера позволит Украине занять лидирующие позиции на мировом рынке легкобронированных боевых колесных машин.

«Созданию образца БТР-4Е предшествовала длительная и кропотливая работа отечественных конструкторов и профильных специалистов Минобороны. За 5 лет был создан принципиально новый образец вооружения для традиционной школы отечественного танкостроения. Это – базовая платформа для последующего создания линии разных модификаций данной военной техники», - отметил директор Департамента разработок и закупки вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Андрей Артюшенко.

Он подчеркнул, что это первое важное достижение за всю историю отечественного оборонно-промышленного комплекса в сфере создания легкобронированных боевых колесных машин. БТР стопроцентно изготовлен и оснащен отечественными комплектующими изделиями и образцами оружия, такими, как 30-миллиметровая автоматическая пушка ЗТМ-1 производства Каменец-Подольского завода точной механики, противотанковым ракетным комплексом производства Киевского конструкторского бюро “Луч”, гранатометом КБА-117 производства КБ “Артиллерийское вооружение”, пулеметом производства Киевского завода “Маяк” и другими хозяйственными субъектами. Отмеченные образцы вооружения объединены в единую систему управления огнем, созданную также отечественными производителями.

«Получение такого современного вида военной техники подтверждает возможности Украины как производителя высокотехнологичной наукоемкой продукции и дает возможность активизировать работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, а также создать дополнительные рабочие места», - прокомментировал это событие Д.Саламатин.

По его словам, производство БТР-4Е и его модификаций позволит Украине отказаться от закупки за рубежом такого типа вооружений и стать вместо этого мощным экспортером бронированной техники на внешних рынках, способствовать дополнительным поступлениям средств в государственный бюджет.