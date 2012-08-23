Переговоры о замене вооружения ЧФ продолжаются

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в России Владимир Ельченко.

“Если этот вопрос российская сторона хочет решать, то нужно вносить изменения в существующие соглашения или заключать другие. Переговорные процессы ведутся не один год, и на сегодняшний день они результата не дали”, - сказал В.Ельченко. При этом он не исключил, что до конца года в переговорном процессе могут быть определенные сдвиги.

В.Ельченко напомнил, что в базовом соглашении, которое регулирует пребывание российского флота в Крыму, определено количество и качество вооружений ЧФ РФ.

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Как сообщал УНИАН, сейчас соглашение о разделе Черноморского флота СССР, подписанное в 1997 году, фиксирует только перечень техники, которая находится на территории Украины и подлежит разделу между странами. Замена вооружения ЧФ РФ не предусмотрена документом.

Для урегулирования вопроса необходимо подписать новые договоренности, обсуждение которых продолжается уже почти 10 лет. Украина настаивает на том, чтобы проводить замену по принципу "тип на тип" и "класс на класс". В то же время российская сторона хочет нарастить мощность своего флота на украинской территории.

В частности, в Санкт-Петербурге уже строят три из шести новейших подводных лодок для повышения боевой готовности Черноморского флота РФ.

Командующий ЧФ РФ контр-адмирал Александр Федотенков недавно заявлял, что договор о модернизации российского флота стороны подпишут до конца 2012 года.