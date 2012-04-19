Для Украины и России Харьковские соглашения означают разное

Об этом украинские эксперты заявили во время видеомоста Москва-Киев на тему: "Харьковские соглашения: два года спустя", организованного РИА «Новости», сообщает агентство.

В свою очередь, российские эксперты отмечают положительное влияние Харьковских соглашений на экономическое и приграничное сотрудничество Москвы и Киева и полагают, что их пересмотр, напротив, помешает развитию отношений двух государств.

По мнению участника видеомоста со стороны Украины, директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, Харьковские соглашения были необходимы обеим сторонам на момент их подписания, поскольку они "в какой-то степени разрядили" двусторонние отношения Москвы и Киева и стабилизировали их.

"Но они не решали и не решают до сих пор ни одну из проблем, которые сегодня волнуют Украину и Россию", - сказал В.Карасев.

Он отметил, в частности, что в соответствии с Харьковскими соглашениями арендная плата за базы ЧФ остается неизменной, тогда как цена на газ для Украины растет. "Если цена такая, и Российская Федерация не собирается ее снижать, тогда давайте искать развязку. Тогда нельзя оставлять арендную плату за флот, увязанную с 50-долларовой ценой. Давайте тогда ее увязывать с той ценой, которую сегодня имеет Украина", - предложил В.Карасев.

Другой украинский эксперт директор "Агентства моделирования ситуаций" Виталий Бала также отметил, что сам формат Харьковских соглашений не способствует развитию взаимовыгодных отношений России и Украины, поскольку тесно увязывает вопросы о Черноморском флоте РФ с ценами, по которым Москва продает Киеву газ. По мнению В.Балы, эти два вопроса следует разделить, чтобы лишить ряд как украинских, так и российских политиков и СМИ почвы для спекуляций.

"С моей точки зрения, надо выходить на экономику в том, что касается экономических отношений, и на политику, где есть политический интерес", - сказал В.Бала.

Руководитель Центра СНГ Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Сергей Жильцов также отметил, что вопросы цены на газ и пребывания на Украине ЧФ России следует разделить.

"Я надеюсь, что вопрос пребывания флота и вопрос цены на газ все-таки будут разнесены, потому что вопрос цены на газ - экономический вопрос, а вопрос пребывания флота - это все-таки геополитический вопрос", - отметил С.Жильцов.

Однако, по мнению эксперта, пересмотр Харьковских соглашений окажет на двусторонние отношения, скорее, негативное влияние. "Мы подписали соглашения, прошло не так много времени. Украинская сторона по разным причинам - внешнеполитическим, внутриполитическим - начинает пересмотр. Если каждый год мы будем подписывать соглашения, а потом их опять пересматривать, то так двусторонние отношения никогда не будут развиваться", - сказал С.Жильцов.

Председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев с тезисом о бесполезности договоренностей 2010 года не согласился. Он подчеркнул, что Харьковские соглашения влияют не только на газовые вопросы, но и, например, способствуют развитию приграничного сотрудничества между Россией и Украиной и экономического партнерства.

"У нас за два года товарооборот возрос до 40 миллиардов долларов в год", - отметил эксперт.

М.Ненашев также добавил, что за последние два года возросло количество пересечений российско-украинской границы жителями обоих государств. Он привел статистические данные, в соответствии с которыми в 2010 году число пересечений границы РФ и Украины на автомобилях составляло 3 миллиона в год, а на конец 2011 года - свыше 5 миллионов.

"Мы открыли людям возможность общаться по-человечески и цивилизованно. Это тоже все в контексте Харьковских соглашений", - сказал М.Ненашев.

Мнения российских и украинских аналитиков разошлись и в вопросах, касающихся непосредственно пребывания Черноморского флота РФ в Крыму.

По мнению В.Карасева, ЧФ в будущем может помешать реализации планов по превращению Крыма в туристическую зону международного значения, "украинскую Анталию". Кроме того, эксперт полагает, что российский военный флот в Крыму не только не является стратегическим фактором, который обеспечивает безопасность Украины, но и может этой самой безопасности угрожать.

В свою очередь, М.Ненашев подчеркнул, что присутствие ЧФ России создает в Крыму около 15 тысяч рабочих мест, и налоги, которые платят люди, обслуживающие инфраструктуру этого флота, составляют значительную часть бюджета крымских городов, например, Севастополя.

М.Ненашев также не согласился с тем, что Черноморский флот может помешать Крыму стать "туристической Меккой" Украины, отметив, что у соседей Украины по черноморскому региону - Турции, Греции, Италии - рядом с курортами мирового значения находятся военно-морские базы и авиационные базы НАТО, и это не мешает развитию курортной составляющей.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2010 года в Харькове президенты Украины и РФ Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет (до 2042 года) с возможным продлением еще на пять лет. В обмен на это Украина получила скидку при закупках российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров.