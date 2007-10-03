В Донецке невозможно купить билеты на Киев

В столице Донбасса невозможно достать билеты на Киев и Львов. Уже несколько дней дончане, желающие посетить столицу, сталкиваются с большими трудностями. Невозможно купить билеты на ближайшие дни в направлении Киева и Львова, как, впрочем, и в другие города западных регионов. Предварительно они не продаются.

Железнодорожники призывают людей не паниковать и не искать в случившемся политический подтекст. Дескать, идет просто ремонт путей в Днепропетровской области, который случайно подгадали под выборы. Но, учитывая накал политических страстей в стране, жители Донбасса с трудом верят в такое «совпадение».

- Движение пассажирских поездов в направлении Киева и Западной Украины затруднено в связи с ремонтными работами, которые ведут наши приднепровские коллеги на станции Гринь, - сообщил начальник пресс-службы Донецкой железной дороги Владимир Селиванов.

Одновременно в пресс-службе отметили, что на железной дороге никогда ничего не бывает вдруг и все тщательно планируют. В том смысле, что ремонтные мероприятия проводятся в рамках текущей реконструкции вокзалов и станций. Как нас заверили, в ближайшие дни движение в обоих направлениях наладится.

Между тем сегодня уехать в Киев из Донецка на поезде крайне проблематично. Если в теории можно прийти и купить билет «сейчас на сейчас», то на практике это невозможно. Как результат - огромные очереди в кассах.

Комсомольская правда в Украине