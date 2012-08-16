Милиция задержала криминального авторитета за стрельбу в общественном месте

Сотрудники ГУ МВД Украины в Запорожской области задержали ранее неоднократно судимого жителя Запорожья, известного в криминальных кругах под кличкой «Григора», за стрельбу в общественном месте.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области, злоумышленник "6 августа вечером совершивший несколько выстрелов в воздух из неустановленного оружия и скрывшийся с места происшествия, сегодня, 16 августа, задержан сотрудниками управления уголовного розыска ГУМВД Украины в Запорожской области на территории Орджоникидзевского района города Запорожья».

По данным ОСО Запорожского главка милиции, задержанному инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия). Данная статья УК Украины, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Как сообщал УНИАН, 6 августа около 19-00 у ресторана «Порто Рива» после ссоры с персоналом заведения неизвестный мужчина, который был опознан присутствовавшими как Ю. Григоренко, более известный в криминальных кругах, как «Григора», произвел несколько выстрелов в воздух предположительно из автомата «Вулкан». В результате действий, злоумышленника, ранее неоднократно судимого за совершение тяжких преступлений и преступлений с применением огнестрельного и холодного оружия, никто не пострадал. Стрелявший с места происшествия скрылся.