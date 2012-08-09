Подполковник милиции спрятал на работе 30 тысяч патронов
22:31, 09 августа 2012Общество
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Сотрудники СБУ в Закарпатской области задержали подполковника милиции.
В одном из административных помещений, принадлежащих региональному Управлению МВД, он хранил более 30 тысяч незарегистрированных патронов к пистолетам, автоматам и винтовкам.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБ Украины.
Во время обыска жилища милиционера также было обнаружено незарегистрированное оружие. Боеприпасы изъяты.
По материалам СБУ относительно этого правоохранителя органы прокуратуры возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Задержанный находится под стражей.
Следствие продолжается.
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