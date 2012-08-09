Подполковник милиции спрятал на работе 30 тысяч патронов

В одном из административных помещений, принадлежащих региональному Управлению МВД, он хранил более 30 тысяч незарегистрированных патронов к пистолетам, автоматам и винтовкам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБ Украины.

Во время обыска жилища милиционера также было обнаружено незарегистрированное оружие. Боеприпасы изъяты.

По материалам СБУ относительно этого правоохранителя органы прокуратуры возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Задержанный находится под стражей.

Следствие продолжается.