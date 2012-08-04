На Прикарпатье задержали мужчину, подозреваемого в убийстве школьника

Об этом сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области.

Как сообщал УНИАН, 29 июля этого года тело парня с телесными повреждениями обнаружено на поле подсолнечника в с. Рогиня Городенковского района. Досудебным следствием установлено, что накануне между подозреваемым в убийстве и погибшим возник конфликт на сельской дороге, который впоследствии перерос в драку. Взрослый мужчина решил выяснить отношения со школьником и нанес подростку смертельные ранения.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде взятия под стражу.

Досудебное следствие по делу продолжается.