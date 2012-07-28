Азаров убеждает, что инвестировать в украинскую экономику чрезвычайно выгодно
06:07, 28 июля 2012Общество
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Премьер-министр Украины Николай Азаров убеждает, что инвестировать в украинскую экономику чрезвычайно выгодно.
Премьер-министр Украины Николай Азаров дает интервью корреспонденту издания ”Times” в Лондоне
Об этом глава правительства сказал в интервью британскому изданию Times, которое он дал в ходе своего рабочего визита в Лондон, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.
«Украина имеет большие технологические возможности для развития, инвестировать в украинскую экономику чрезвычайно выгодно – они в течение 2-3 лет окупятся», - заявил Н.Азаров.
По его словам, Украина имеет значительный потенциал для ускоренного экономического развития.
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