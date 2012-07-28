Азаров убеждает, что инвестировать в украинскую экономику чрезвычайно выгодно

Об этом глава правительства сказал в интервью британскому изданию Times, которое он дал в ходе своего рабочего визита в Лондон, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

«Украина имеет большие технологические возможности для развития, инвестировать в украинскую экономику чрезвычайно выгодно – они в течение 2-3 лет окупятся», - заявил Н.Азаров.

По его словам, Украина имеет значительный потенциал для ускоренного экономического развития.