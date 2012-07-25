На конфликтном авторынке ввели постоянный пункт милиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил заместитель главы Одесской облгосадминистрации Валерий Матковский.

10 сотрудников будут дежурить круглосуточно.

Он объяснил такое решение властей «возникшими напряженными отношениями между предпринимателями и администрацией авторынка», закончившимися вчера столкновением с торговцами и избиением директора «Куяльника» Александра Ковалева, которое произошло при введении на территорию рынка группы охранников фирмы «Нимфа».

По словам В.Матковского, при посредничестве властей «между сторонами конфликта достигнута договоренность, что вводить частных охранников дирекция рынка не будет. Должно быть все предпринято для стабилизации ситуации, чтобы на рынке торговали как можно больше арендаторов».

Между владельцем земельного участка Халифом Мусаевым и предпринимателями, уточнил В.Матковский, который принимал участие в переговорах между сторонами, уже подписаны 63 соглашения. Остается согласовать размеры арендной платы и договорные сроки аренды.

Замглавы ОГА подчеркнул, что считает недопустимым силовой захват помещений, произошедший 24 июля на авторынке.

В Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области УНИАН подтвердили, что с заявлениями о преступлениях в Беляевский РОВД Одесской области обратились директор авторынка А.Ковалев и группа предпринимателей во главе с председателем кооператива «Кульник» Евгением Хайкиным.

Направленные в милицию материалы изучаются и в ближайшее время по них будут постановлены решения, в том числе о возбуждении уголовных дел.

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Как сообщал УНИАН, 24 июля на одесском авторынке «Куяльник» произошли столкновения между предпринимателями и сотрудниками охранной фирмы, представляющей интересы администрации рынка.

Как заявил председатель кооператива «Куяльника» Е.Хайкин, «конфликт возник после того, когда прибывшие на территорию «Куяльника» около 30 представителей охранной фирмы «Нимфа» принялись выгружать резиновые дубинки из автобуса. Предприниматели предложили администрации рынка удалить охранников с дубинками и другими «инструментами умиротворения».

Позже совместными усилиями предприниматели авторынка «Куяльник» вытеснили за его пределы около 30 охранников частной фирмы «Нимфа».

Вместо частных охранников руководство Одесского облУВД ввело на территорию авторынка свыше полусотни сотрудников правоохранительных органов в полной экипировке.

В тот день заместитель главы Одесской облгосадминистрации В.Матковский заявил журналистам, что считает причиной конфликта, вылившегося в острую стычку предпринимателей с прибывшей группой охранников, нежелание группы торговцев «Куяльника» заключать договора аренды с владельцем земельного участка, на которой функционирует авторынок.

Сегодня на пресс-конференции в УНИАН представители одесских предпринимателей заявили, что конфликты на городских рынках происходят из-за неурегулированности тарифов на аренду мест. По их словам, согласно постановлению Кабмина, такие тарифы должны устанавливать облгосадминистрации.