Психически больной зарезал 83-летнюю соседку
00:24, 24 июля 2012Общество
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Милиция задержала 46-летнего мужчину, который подозревается в убийстве 83-летней жительницы Чугуева Харьковской области.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, 22 июня около 21.00 в дежурную часть милиции поступило сообщение о том, что во дворе частного дома обнаружено тело 83-летней женщины со следам насильственной смерти.
Установлено, что женщину кухонным ножом зарезал ее 46-летний сосед, который находится на учете у врача-психиатра. Что стало причиной преступления, он объяснить работникам милиции не смог.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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