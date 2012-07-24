Психически больной зарезал 83-летнюю соседку

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, 22 июня около 21.00 в дежурную часть милиции поступило сообщение о том, что во дворе частного дома обнаружено тело 83-летней женщины со следам насильственной смерти.

Установлено, что женщину кухонным ножом зарезал ее 46-летний сосед, который находится на учете у врача-психиатра. Что стало причиной преступления, он объяснить работникам милиции не смог.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.