«Киевский зоопарк – в частные руки?» – эфир «Киевского форума»
24 июля 2012 года в 19.30 начнётся очередной выпуск социального ток-НЕшоу «Киевский форум» с Реной Назаровой в эфире Киевской государственной региональной телерадиокомпании (ул. Крещатик, 26).
Тема эфира: «Киевский зоопарк – в частные руки, или Как скажется скандальное решение Киевсовета о приватизации части зверинца на киевлянах?».
К участию в программе приглашены:
Алексей Давиденко, секретарь постоянной комиссии Киевсовета по вопросам гуманитарной политики, депутат фракции «УДАР Виталия Кличко»;
Александр Бригинец, председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма;
представители КГГА;
представитель Министерства экологии и природных ресурсов Украины;
Виталий Черняховский, первый заместитель председателя ОО «Киевский форум»;
Сергей Григорьев, председатель профкома профсоюза «Защита труда» Киевского зоопарка;
Алексей Василюк, заместитель председателя Национального экологического центра Украины;
Вячеслав Кулинич, экс-директор Национального историко-архитектурного музея «Киевская крепость»;
Анна Бокал, защитница животных, активист общественной организации «Общее дело»;
Яна Ренк, учредитель Всеукраинской организации «За жизнь»;
Татьяна Павлюк, представитель Всеукраинской организации «За жизнь»;
Анастасия Рингис, обозреватель делового еженедельника «Инвест газета»;
Марина Сучкова, журналист издания «Молодь України»;
эксперты, чиновники, общественные деятели, осведомлённые в теме.
Аккредитация для журналистов по тел.: (066)405-14-55 до 15.00 24 июля (Бойко Юлия).