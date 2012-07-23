«Киевский зоопарк – в частные руки?» – эфир «Киевского форума»

24 июля 2012 года в 19.30 начнётся очередной выпуск социального ток-НЕшоу «Киевский форум» с Реной Назаровой в эфире Киевской государственной региональной телерадиокомпании (ул. Крещатик, 26).

Тема эфира: «Киевский зоопарк – в частные руки, или Как скажется скандальное решение Киевсовета о приватизации части зверинца на киевлянах?».

К участию в программе приглашены:

Алексей Давиденко, секретарь постоянной комиссии Киевсовета по вопросам гуманитарной политики, депутат фракции «УДАР Виталия Кличко»;

Александр Бригинец, председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма;

представители КГГА;

представитель Министерства экологии и природных ресурсов Украины;

Виталий Черняховский, первый заместитель председателя ОО «Киевский форум»;

Сергей Григорьев, председатель профкома профсоюза «Защита труда» Киевского зоопарка;

Алексей Василюк, заместитель председателя Национального экологического центра Украины;

Вячеслав Кулинич, экс-директор Национального историко-архитектурного музея «Киевская крепость»;

Анна Бокал, защитница животных, активист общественной организации «Общее дело»;

Яна Ренк, учредитель Всеукраинской организации «За жизнь»;

Татьяна Павлюк, представитель Всеукраинской организации «За жизнь»;

Анастасия Рингис, обозреватель делового еженедельника «Инвест газета»;

Марина Сучкова, журналист издания «Молодь України»;

эксперты, чиновники, общественные деятели, осведомлённые в теме.

Аккредитация для журналистов по тел.: (066)405-14-55 до 15.00 24 июля (Бойко Юлия).