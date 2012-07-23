В Киеве охранник ограбил инкассаторскую машину

В Киеве охранник, сопровождая инкассаторский автомобиль, похитил 240 тыс. грн и 5 тыс. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры Киева.

В частности, как отмечается в сообщении, 13 июля работники одного из филиалов столичного банка обнаружили исчезновение денег из инкассаторского автомобиля, и обратились в правоохранительные органы с заявлением.

В ходе следствия установлено, что похитил средства работник охраны, который сопровождал инкассаторский автомобиль.

Охранник в совершении преступления сознался, и большую часть средств уже добровольно вернул.

Прокуратура Печерского района Киева возбудила в отношении младшего инспектора сопровождения спецподразделения службы инкассации УГСО ГУ МВД Украины в Киевской области уголовное дело по ч. 4 ст. 185 УК Украины (кража, совершенная в больших размерах).

Следствие по делу продолжается.