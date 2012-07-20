150 бедных студентов получат стипендии парламента

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, ссылаясь на принятое правительством 18 июля распоряжение «О назначении социальных стипендий Верховной Рады Украины студентам высших учебных заведений из числа детей-сирот и детей из малообеспеченных семей на 2012 учебный год».

Как напомнили в Кабмине, постановлением ВР от 24 октября 2002 года «О назначении социальных стипендий Верховной Рады для студентов высших учебных заведений из числа детей-сирот и детей из малообеспеченных семей» учреждены 50 стипендий для студентов вузов І-ІІ уровней аккредитации в размере 750 грн и 100 стипендий для студентов вузов ІІІ-IV у. а. - в размере 900 грн.

Социальная стипендия ВР назначается и выплачивается дополнительно к другим стипендиям или грантам, предоставленным физическими или юридическими лицами; государственной помощи, предоставленной в соответствии с законодательством студентам вузов из числа детей-сирот и детей из малообеспеченных семей, которые учатся на средства государственного бюджета на дневной форме учебы в государственных и коммунальных высших учебных заведениях І-IV уровней аккредитации. Социальные стипендии ВР назначаются ежегодно с 1 января на один календарный год.