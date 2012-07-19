В оздоровительном лагере отравились 28 детей

Как сообщил корреспонденту УНИАН главный санитарный врач Херсонской облСЭС Виктор Бескровный, дети обратились в медицинский пункт лагеря с жалобами на тошноту.

По словам санврача, в основном возраст обратившихся – 10-12 лет. Дети заехали в лагерь, который принадлежит ОАО «Никопольский завод ферросплавов» (НЗФ), 16-17 июля. Всего заехали 324 ребенка.

В связи с жалобами детей персоналу лагеря пришлось вызывать медиков из местной больницы. Причем, учитывая не острые симптомы недомогания у детей, скорая помощь не вызывалась, а детей осмотрели местные педиатры. Никого из детей не госпитализировали, сказал В.Бескровный.

Предположительно дети отравились молочными продуктами. Однако, по словам санврача, пока выводы делать рано: специалистами Скадовской райСЭС произведен отбор смывов, проб питьевой воды, пищевых продуктов, проведено обследование работников пищеблока на кишечную группу инфекций. После проверки взятых проб будут сделаны окончательные выводы о причинах отравления.

Также рассматривается версия ухудшения состояния здоровья детей в результате питания в дороге.

На месте происшествия сейчас находятся руководители областной и районной СЭС, которые изучают ситуацию.

Функционирование ДОЛ им. Усова и медико-санитарное обеспечение детей находится под контролем Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины.