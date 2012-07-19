В Крыму задержали вандалов, разрушивших 38 могил

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МВД, вандалами оказались 35-летний и 28-летний мужчины.

"Приезжали всегда на территорию кладбища днем - с 11-ти до 13-ти часов, выбирали старые неухоженные могилы, разбивали оградки и столбики. Если мимо проходили люди – делали вид, что наводят порядок на могилках. Затем перевозили оградки на автомобиле и сдавали на металлолом", - говорится в сообщении.

По информации милиции, подозреваемые признали вину, раскаялись и написали явки с повинной.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 297 УК Украины ("надругательство над могилой по предварительному сговору группой лиц"). Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 5 лет тюрьмы.