Шуфрич отчитался о полной готовности
16:01, 29 сентября 2007Общество
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Министерство будет работать в усиленном режиме
Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ заявляет, что МЧС полностью готово к приятию любых мер для обеспечения безопасности граждан в день выборов 30 сентября.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, по словам Н.ШУФРИЧА, министерство будет работать в усиленном рабочем режиме, в полной готовности к реагированию на любые ситуации на избирательных участках по всей территории Украины.
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