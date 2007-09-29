Шуфрич отчитался о полной готовности

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ заявляет, что МЧС полностью готово к приятию любых мер для обеспечения безопасности граждан в день выборов 30 сентября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, по словам Н.ШУФРИЧА, министерство будет работать в усиленном рабочем режиме, в полной готовности к реагированию на любые ситуации на избирательных участках по всей территории Украины.