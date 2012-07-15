В частной коллекции нашлось чудотворная икона, которую считали утраченной

Как сообщил в комментарии УНИАН пресс-секретарь Донецкой епархии Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Георгий Гуляев, древняя икона Христа обнаружена в частной коллекции дончанина - известного собирателя религиозной живописи.

О том, будет ли икона возвращена Церкви, пока неизвестно.

«Малочернетченский образ Спасителя почитался не только православными, но и лютеранами и католиками. Образ находился в селе Малая Чернетчина. Именно для этой иконы Святейший синод в 1904 году установил ежегодный крестный ход, который собирал многочисленных паломников. В годы гражданской войны икона была утрачена», - рассказал протоиерей Г.Гуляев.

По словам секретаря Сумской епархии УПЦ протоиерея Георгия Тарабан, во многих церквях Сумской области до сих пор хранятся копии этой иконы. Утраченную святыню искали долгие годы, но безуспешно.

Как сообщили в пресс-службе Донецкой епархии, обнаруженная икона была исследована в НИИ Российской академии художеств. Согласно заключению доктора искусствоведения, главного научного сотрудника отдела древнерусского и церковного искусства НИИ Российской академии художеств Ирины Бусевой-Давыдовой, «есть веские основания полагать, что этом образ является утерянной чудотворной святыней из Всехсвятской церкви села Малая Чернетчина».

Как сказано в заключении, «икона по ряду признаков совпадает с чудотворным образом из Малой Чернетчины. Он также написан на холсте и по стилистике может быть датирован второй половиной XVIII века. Оклад конца XIX в. свидетельствует о почитании иконы именно в этот период, хотя сама она является более древней. Скорее всего, холст натянули на доску именно в связи с устройством оклада и началом почитания. Ручки с тыльной стороны показывают, что образ носили в крестные ходы, а таковые были установлены только для чудотворного Малочернетчинского образа».