МАУ задержала рейс из Лондона на 11 часов по техническим причинам

Как стало известно УНИАН, 11 июля произошла длительная задержка рейса PS502 «Лондон-Киев». Самолет должен был приземлиться в аэропорту Борисполь в 17.40 по киевскому времени, однако реально шасси самолета коснулись бориспольской земли лишь под утро — 4.50 Первыми тревогу забили пассажиры самолета. Один из них — Владимир Кузнецов, зашел на страницу МАУ в Facebook и спросил о причинах задержке. «Рейс PS502 из Лондона был отложен по техническим причинам. Ориентировочное время отправления 19:00 по киевскому времени», - написала компания в ответ. Однако и в 19.00 рейс не был отправлен. По информации пассажиров, следовавших этим рейсом, рейс был отправлен из Лондона в 01:45 12 июля и прибыл в Киев в 04:50. Прокомментировать ситуацию УНИАН попросил пресс-службу МАУ. Однако там сообщили, что более подробную информацию об инциденте смогут предоставить лишь к концу рабочего дня, в четверг.

Напомним, в начале лета МАУ предупреждала пассажиров о возможной отмене рейсов Киев – Алматы в связи с отсутствием разрешения на выполнение полетов со стороны авиационных властей Казахстана. Казахстанская сторона мотивировала отказ в выдаче разрешения тем, что МАУ не предоставила полный пакет необходимых документов. Тогда отмены рейсов удалось избежать лишь благодаря выдаче Казахстаном временного разрешения на полеты МАУ на период Евро-2012. Срок действия разрешения истек 10 июля и был временно продлен на вчерашний рейс. Официальная информация о наличии такого разрешения у МАУ на 12 июля пока отсутствует.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Флот МАУ состоит из 20 самолетов «Боинг 737». Авиакомпания осуществляет рейсы в 40 столиц и ключевых городов Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 других городов мира. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР). МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.