МАУ задержала рейс из Лондона на 11 часов по техническим причинам

16:32, 12 июля 2012
Общество
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Авиакомпания “Междуародные  авиалинии Украины” (МАУ) на свой страничке в Facebook объяснила длительную  задержку регулярного рейса «Лондон -Киев» техническими причинами. Официальная  информация об инциденте до сих пор отсутствует

фото прес-служби МАУ

 

Как стало известно УНИАН, 11 июля произошла  длительная задержка рейса PS502 «Лондон-Киев». Самолет  должен был приземлиться в аэропорту Борисполь в 17.40 по киевскому времени,  однако реально шасси самолета коснулись бориспольской земли лишь под утро — 4.50 Первыми тревогу забили пассажиры самолета. Один из  них — Владимир Кузнецов, зашел на страницу МАУ в Facebook и спросил о причинах  задержке. «Рейс PS502 из Лондона был отложен по  техническим причинам. Ориентировочное время отправления 19:00 по киевскому  времени», - написала компания в ответ. Однако и в 19.00 рейс не был отправлен. По информации пассажиров, следовавших этим рейсом, рейс был отправлен из Лондона в 01:45 12 июля и прибыл в Киев в 04:50. Прокомментировать ситуацию УНИАН  попросил пресс-службу МАУ. Однако там сообщили, что более подробную информацию  об инциденте смогут предоставить лишь к концу рабочего дня, в четверг.

Напомним, в начале лета МАУ предупреждала пассажиров о  возможной отмене рейсов Киев – Алматы в связи с отсутствием разрешения на   выполнение полетов со стороны авиационных властей Казахстана. Казахстанская  сторона мотивировала отказ в выдаче разрешения тем, что МАУ не предоставила  полный пакет необходимых документов. Тогда отмены рейсов удалось избежать лишь  благодаря выдаче Казахстаном временного разрешения на полеты МАУ на период  Евро-2012. Срок действия разрешения истек 10 июля и был временно продлен на  вчерашний рейс. Официальная информация о наличии такого разрешения у МАУ на 12  июля пока отсутствует.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» одна  из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной  собственности. Флот МАУ состоит из 20 самолетов «Боинг 737». Авиакомпания осуществляет рейсы в 40 столиц и ключевых городов Европы, Азии,  Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных  партнеров в более чем 3000 других городов мира. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь»  (КВР). МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.

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