На ТВi проводят выемку всех документов начиная с 2008 года

Юристы ТВі будут оспаривать постановление Шевченковского районного суда Киева о выемке документов телекомпании.

Об этом УНИАН сообщила представитель юридической компании, которая обслуживает ТВі, Екатерина Муравьева.

«Следователи налоговой милиции пришли для выемки первичных документов. Согласно их формулировкам, которые содержатся в постановлении Шевченковского районного суда, можно сказать, что это вообще все документы, начиная с 2008 года», - отметила Е.Муравьева.

Она отметила, что эти действия полностью блокируют дальнейшую деятельность телекомпании.

«Требуя оригиналы документов, которые являются сейчас доказательствами также и по делу по административному обжалованию налоговых решений, мы не сможем даже в суд подать оригиналы настоящих документов», - сказала Е.Муравьева.

По ее словам, выемка документов проводится в рамках уголовного дела в отношении генерального директора телекомпании Николая Княжицкого, которое касается неуплаты налогов предприятием.

“Но если сейчас эти факты все оспариваются и мы имеем положительную резулятивную часть решения в Административном суде, то вообще о каких-то обвинениях против генерального директора телеканала ТВі Николая Княжицкого не может быть и речи”, - объяснила Е.Муравьева.

Она сообщила, что адвокаты ТВі готовят запрос к следственному управлению налоговой милиции с целью ознакомления с постановлением о возбуждении уголовного дела в отношении Н.Княжицкого.

«Безусловно, будем оспаривать это постановление», - сообщила Е.Муравьева.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 июля, в офисе ООО "Телерадиосвит" (канал ТВі) налоговая инспекция пытается провести выемку документов.

Как известно, руководство налоговой неоднократно заявляло о прекращении проверок СМИ на период избирательной кампании.