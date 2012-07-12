В Луганской области эвакуируют 246 горняков из горящей шахты

10:04, 12 июля 2012
Общество
4922 0

В Луганской области ведется эвакуация людей из шахты, где на горизонте 880 м возник пожар.

На аварийном участке работало 18 шахтеров, фото lugtu.lg.ua

Сегодня около 6.00 в Антраците Луганской области на шахте «Комсомольская» ГП «Антрацит» в западном вентиляционном ходке № 2 на горизонте 880 м возник пожар.

В это время в шахте находились 246 человек, на аварийном участке - 18 шахтеров, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.

Все люди оповещены о пожаре и выводятся на поверхность. К аварийным работам привлечены горноспасательные подразделения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter