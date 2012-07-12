В Луганской области эвакуируют 246 горняков из горящей шахты
10:04, 12 июля 2012Общество
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В Луганской области ведется эвакуация людей из шахты, где на горизонте 880 м возник пожар.
На аварийном участке работало 18 шахтеров, фото lugtu.lg.ua
Сегодня около 6.00 в Антраците Луганской области на шахте «Комсомольская» ГП «Антрацит» в западном вентиляционном ходке № 2 на горизонте 880 м возник пожар.
В это время в шахте находились 246 человек, на аварийном участке - 18 шахтеров, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.
Все люди оповещены о пожаре и выводятся на поверхность. К аварийным работам привлечены горноспасательные подразделения.
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