Строительство доступного жилья - это огромный рынок для иностранцев

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис Колесников в рамках конференции «Украина и Италия: строим вместе» в Киеве.

В частности, среди потенциально интересного направления для бизнеса Италии он выделил программу строительства доступного жилья, которую невозможно выполнить без новых технологий в сфере панельного строительства.

«Для того, чтобы строить 5-7 млн кв. м жилья в год — речь идет о 100-120 тыс. квартирах ежегодно — необходимо иметь, по разным оценкам, от 15 до 25 заводов по производству железобетона. На этом поприще итальянские компании, думаю, успешно могут попробовать свои силы в конкурсе на производство соответствующего оборудования, а также энергосберегающего оборудования: котельные, охлаждающие системы. Это тот огромный рынок, который откроется буквально с осени этого года», - считает вице-премьер-министр.

Б. Колесников также отметил, что в Украине ведется работа, направленная на упрощение всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство.

«Такая работа ведется: Президент поставил задачу, чтобы вся работа по упрощению получения разрешений была завершена до конца года. Думаю, она будет завершена вовремя: с тем, чтобы в Украине за 90 дней можно было начать строительство - с момента подачи заявки», - добавил он.