В Херсоне объявлено штормовое предупреждение
17:59, 11 июля 2012Общество
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Ожидают резкого ухудшения погодных условий.
Непогода вновь может натворить бед. Фото с сайта 0552.com.ua
В Херсоне объявлено штормовое предупреждение
Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии со ссылкой на Управление МЧС в Херсонской области, сегодня вечеров ожидается резкое ухудшение погодных условий: гроза, град, порывы ветра до 15-20 м/с.
Как сообщал УНИАН 6 июля непогода в Херсоне нанесло городу ущерб почти на 200 тыс. грн.
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