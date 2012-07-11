Как получить удешевленную ипотеку

Как сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ (Минрегион), об этом сообщил директор Департамента государственных программ и развития жилищного строительства Александр Непомнящий на селекторном совещании с регионами страны во вторник, 10 июля.

По его словам, активизация местными властями работы по разъяснению изменений в условия кредитования позволит существенно увеличить количество тех, кто решит воспользоваться предложенной возможностью улучшить свои жилищные условия.

«В начале мая значительное количество граждан проявили заинтересованность в этой программе. Они обращались в местные органы исполнительной власти и банки, однако, ознакомившись с условиями кредитования и компенсации процентных ставок, отложили принятие решений об участии в этой программе. После внесения соответствующих корректив в порядке компенсации, а это уже дважды происходило, мы рассчитываем, что такие граждане все же реализуют свои предварительные намерения», - сказал он.

По словам А.Непомнящего, Минрегион отмечает недостатки в популяризации программы местными властями.

«Из регионов поступает не единичная информация о том, что граждане не знают куда обращаться за консультациями, а застройщики не знают к кому обращаться в облгосадминистрациях для того, чтобы их объекты попали на рассмотрение межведомственной комиссии», - сказал он.

А. Непомниящий также отметил необходимость более активной информационной работы со стороны банков.

«Предлагаю банковским учреждениям пообщаться лично с такими гражданами. Соответствующие контакты банки должны иметь», - сказал он.

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Напомним, Кабинет министров Украины своим постановлением №598 от 27 июня 2012 года внес изменения в Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Согласно откорректированным условиям, в частности, нормативная площадь, на которую распространяется компенсация увеличена до 40 кв. м общей площади на одинокого гражданина или семью из двух человек и 18 кв. м на каждого следующего члена семьи, но не более 76 кв. м (ранее — 58 кв. м), а для индивидуальных жилых домов — не более 94 кв. м.

Кроме того, доля ежемесячного платежа по займу увеличена с 40 до 50 процентов в структуре совокупного дохода семьи заемщика.