Глава НСЖУ сетует, что бизнесмены в Украине покупают СМИ только для имиджа

Об этом председатель Национального союза журналистов Украины Олег Наливайко заявил в своем выступлении на Всемирном медиасаммите в Москве, сообщили УНИАН в пресс-службе НСЖУ.

"Иметь в собственности газету или телеканал - престижно и модно. Они, к сожалению, нужны не для бизнеса или выполнения социальной общественной функции, а для политического влияния и лоббирования интересов. Именно поэтому так легко открываются и закрываются медийные проекты, хотя во всем мире медиа - это бизнес, а не пропуск в клуб олигархов", - отметил О.Наливайко.

Среди других проблем медийной сферы он назвал недоразвитый рекламный рынок в Украине, падение объемов газетно-журнальных тиражей из-за низкой покупательной способности населения, высокий уровень себестоимости производства и неготовность маркетинговых служб телеканалов к переходу на цифровое вещание.

Председатель НСЖУ пригласил участников саммита принять участие во Всемирном конгрессе издателей и редакторов, который планируется провести в Киеве в сентябре этого года.

"Газетный конгресс в Киеве, безусловно, будет событием года в медиа-сфере, законодателем мод нашего бизнеса в этом и следующем году. Мы безукоризненно провели вместе с польскими партнерами европейский футбольный форум, на таком же уровне проведем и медиа-форум", - заявил О.Наливайко.

Как сообщал УНИАН, 2-й Всемирный медиасаммит прошел 5-8 июля в Москве. В мероприятии приняли участие 300 руководителей ведущих СМИ и известных журналистов из 103 стран мира.