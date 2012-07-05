Задержаны руководители отделения «Крымэнерго»

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, вместе с руководителями отделения на взятке попался начальник одного из участков этого филиала. Он также задержан.

Энергетики требовали около 100 тысяч гривень за повышение лимитов на свет для частной фирмы и успели получить половину этой суммы.

Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки по предварительному сговору группой лиц).