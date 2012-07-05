Задержаны руководители отделения «Крымэнерго»
23:09, 05 июля 2012Общество
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Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника евпаторийского отделения компании «Крымэнерго» и его заместителя по подозрению в получении 48 тысяч гривень взятки.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, вместе с руководителями отделения на взятке попался начальник одного из участков этого филиала. Он также задержан.
Энергетики требовали около 100 тысяч гривень за повышение лимитов на свет для частной фирмы и успели получить половину этой суммы.
Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки по предварительному сговору группой лиц).
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