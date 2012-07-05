Детям шахтеров разрешили поступать в вузы вне конкурса

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 262 из 267 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что шахтеры, имеющие стаж подземной работы не менее трех лет, лица, родители которых являются шахтерами и которые имеют стаж подземной работы не менее 15 лет, или которые погибли в результате несчастного случая на производстве или стали инвалидами I или II группы, зачисляются на протяжении трех лет после получения общего среднего образования вне конкурса по личному выбору специальности в государственные и коммунальные высшие и профессионально-технические учебные заведения Украины для обучения за счет средств государственного и местных бюджетов с предоставлением мест в общежитиях на время учебы и гарантированной выплатой за счет средств государственного бюджета стипендии в размере прожиточного минимума, установленного законом для работоспособных лиц.

Отмеченные лица по окончании учебы трудоустраиваются в соответствии с договором, заключенным между соответствующим органом исполнительной власти, руководителем учебного заведения и выпускником.

Форму договора и порядок его заключения утверждает Кабинет министров Украины.