Скандально снятый мэр готовит апелляцию
Бывший городской голова Нетишина Хмельницкой области Ольга Омельчук готовит апелляцию в Винницкий апелляционный админсуд на решение суда первой инстанции с требованием восстановить ее в должности.
Об этом она сообщила корреспонденту УНИАН.
По словам О.Омельчук, Славутский горрайонный суд 27 июня отказал ей в удовлетворении иска к Нетишинскому городскому совету о признании недействительных протоколов счетной комиссии совета по досрочному прекращению полномочий городского головы и восстановления в соответствующей должности.
“Суд проигнорировал то, что отсутствует единственное условие для прекращения полномочий городского головы – решения суда о нарушении мэром законов. Суд проигнорировал и то, что для принятия такого решения (прекращение полномочий городского головы - УНИАН) совет должен был бы проголосовать двумя третями от своего состава”, - сказала экс-мэр.
Она отметила, что за недоверие Нетишинскому городскому голове проголосовали 26 депутатов.
“Математика очень простая и понятная не только юристам: в Нетишинском городском совете 40 депутатов плюс городской голова. Необходимое количество голосов для отставки мэра - две трети - то есть 28 голосов”, - заявила О.Омельчук.
Она резюмировала, что апелляционное заявление планирует подготовить на протяжении двух-трех дней.
Как сообщал УНИАН, 13 марта большинство депутатов Нетишинского городского совета проголосовали за выражение недоверия городскому голове О.Омельчук.
Также депутаты горсовета направили обращение в Верховную Раду Украины о проведении внеочередных выборов городского головы.
Справка. О.Омельчук была избрана мэром Нетишина в октябре 2010 года. На выборную должность ее поддержала партия «Фронт Змін».