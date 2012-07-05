Скандально снятый мэр готовит апелляцию

Об этом она сообщила корреспонденту УНИАН.

По словам О.Омельчук, Славутский горрайонный суд 27 июня отказал ей в удовлетворении иска к Нетишинскому городскому совету о признании недействительных протоколов счетной комиссии совета по досрочному прекращению полномочий городского головы и восстановления в соответствующей должности.

“Суд проигнорировал то, что отсутствует единственное условие для прекращения полномочий городского головы – решения суда о нарушении мэром законов. Суд проигнорировал и то, что для принятия такого решения (прекращение полномочий городского головы - УНИАН) совет должен был бы проголосовать двумя третями от своего состава”, - сказала экс-мэр.

Она отметила, что за недоверие Нетишинскому городскому голове проголосовали 26 депутатов.

“Математика очень простая и понятная не только юристам: в Нетишинском городском совете 40 депутатов плюс городской голова. Необходимое количество голосов для отставки мэра - две трети - то есть 28 голосов”, - заявила О.Омельчук.

Она резюмировала, что апелляционное заявление планирует подготовить на протяжении двух-трех дней.

Как сообщал УНИАН, 13 марта большинство депутатов Нетишинского городского совета проголосовали за выражение недоверия городскому голове О.Омельчук.

Также депутаты горсовета направили обращение в Верховную Раду Украины о проведении внеочередных выборов городского головы.

Справка. О.Омельчук была избрана мэром Нетишина в октябре 2010 года. На выборную должность ее поддержала партия «Фронт Змін».