"Свобода": оккупанты открыто пошли войной на Украину и украинцев

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь облорганизации ВО «Свобода» Леся Федив, вечером возле ОГА собрались представители ВО «Свобода», чтобы установить палатки. Среди них присутствуют депутаты Львовского городского и областного советов - «свободовцы».

Как сказала Л.Федив, ВО «Свобода» призывает всех жителей Львовщины присоединиться к круглосуточной акции протеста и рассчитывает, что соберутся сотни львовян.

«Оккупанты открыто пошли войной на Украину и украинцев, и мы им дадим достойный отпор», - заявила председатель облорганизации ВО «Свобода» Ирина Сех.