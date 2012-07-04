"Свобода": оккупанты открыто пошли войной на Украину и украинцев
05:57, 04 июля 2012Общество
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ВО «Свобода» объявила во Львове национальную мобилизацию и начинает круглосуточное пикетирование облгосадминистрации в ответ на принятый закон об основах государственной языковой политики.
Как сообщила УНИАН пресс-секретарь облорганизации ВО «Свобода» Леся Федив, вечером возле ОГА собрались представители ВО «Свобода», чтобы установить палатки. Среди них присутствуют депутаты Львовского городского и областного советов - «свободовцы».
Как сказала Л.Федив, ВО «Свобода» призывает всех жителей Львовщины присоединиться к круглосуточной акции протеста и рассчитывает, что соберутся сотни львовян.
«Оккупанты открыто пошли войной на Украину и украинцев, и мы им дадим достойный отпор», - заявила председатель облорганизации ВО «Свобода» Ирина Сех.
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