Алчевск сидит без воды

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ООО «Лугансквода», компания сегодня проводит ремонтные работы на водоводе диаметром 800 мм.

По словам директора Алчевского водоканала Сергея Томашевского, ремонт начался в 8.00, завершить его планируют в 24.00. «Лугансквода» производит ремонтные работы за поселком Карпаты и в самом Алчевске.

С.Томашевский также отметил, что Алчевский водоканал воспользуется моментом и тоже сегодня займется ремонтами, ревизией задвижек, в частности задвижки в сторону общежитий Донбасского технического университета.

Накануне руководство Алчевского водоканала обратилось к жителям города с просьбой запастись необходимыми объемами воды.