Алчевск сидит без воды
09:15, 03 июля 2012Общество
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Алчевск Луганской области, в связи с плановым ремонтом, сегодня остался без водоснабжения.
Алчевск день пробудет без воды, фото uk.wikipedia.org
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ООО «Лугансквода», компания сегодня проводит ремонтные работы на водоводе диаметром 800 мм.
По словам директора Алчевского водоканала Сергея Томашевского, ремонт начался в 8.00, завершить его планируют в 24.00. «Лугансквода» производит ремонтные работы за поселком Карпаты и в самом Алчевске.
С.Томашевский также отметил, что Алчевский водоканал воспользуется моментом и тоже сегодня займется ремонтами, ревизией задвижек, в частности задвижки в сторону общежитий Донбасского технического университета.
Накануне руководство Алчевского водоканала обратилось к жителям города с просьбой запастись необходимыми объемами воды.
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