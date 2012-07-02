Девушку, сбившую насмерть известного КВНщика, пытались «отмазать»

Сотрудниками Отдела по расследованию ДТП Следственного управления Одесского областного управления милиции возбуждено уголовное дело по факту гибели в ДТП члена легендарной команды КВН "Одесские джентльмены" 43-летнего Владимира Супруна.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области.

Как уточнил начальник пресс-службы Владимир Шаблиенко, «милиция пока не называет фамилии женщины-водителя, управлявшей 29 июня белым Mercedes SLK и сбившей на перекрестке велосипедиста. Однако с учетом резонансности этой трагедии общественность будет ознакомлена с подробностями ДТП, а также будут обнародованы фамилии».

По свидетельствам очевидцев аварии, велосипедист В.Супрун двигался на разрешающий сигнал светофора на регулируемом пешеходном переходе и был сбит белым Mercedes SLK. Вскоре после госпитализации В.Супрун скончался от полученных травм.

Свидетели также отмечают, что за рулем была молодая женщина, подъехав к светофору, машина резко снялась с места и поехала на красный свет.

Как сообщил “Комсосмольская правда в Украине” источник в милиции, дорогую иномарку женщине-водителю подарил влиятельный гражданин, а когда произошло ДТП, немедленно решил ее "отмазать" от участия в ДТП. Он приехал на место и убеждал гаишников, что велосипедист ехал на красный, и разгонял свидетелей, приговаривая, что все они пьяные, что ни один суд их показания не примет. Затем приказал своим водителям отогнать "Мерседес", а сам забрал девушку - и был таков.

Председатель Одесской облгосадминистрации Эдуард Матвийчук, комментируя для средств массовой информации эту ситуацию, заявил, что берет дело под личный контроль.

«Действительно, мне известно, что этим человеком уже предпринимались определенные попытки переиначить дело. Заявляю: ничего не выйдет. Я прослежу за тем, чтобы виновная в этом происшествии понесла заслуженное наказание. Понимаю, что она молодая девушка, но закон един для всех. Машину уже арестовали и изъяли. Она на штрафплощадке», — заявил Э.Матвийчук.