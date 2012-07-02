Розинская думает, что ее может ждать судьба Гонгадзе

Телеведущая Наталия Розинская заявляет, что ее жизнь в опасности, и просит Президента Виктора Януковича защитить ее.

Об этом она заявила на пресс-конференции в УНИАН.

“Хочу обратиться конкретно к Президенту Украины”, – сказала Н.Розинская.

Она отметила, что, согласно Конституции Украины, жизнь и здоровье каждого гражданина является высшей ценностью.

“Я обращаюсь к моему Президенту и прошу защитить меня”, – отметила телеведущая.

Н.Розинская сравнила свою историю с историей гибели журналиста Георгия Гонгадзе. Она напомнила, что за ним, как и за ней, следили представители правоохранительных органов, а затем “вывезли в лес”.

“Мой Президент, я не хочу быть следующей, защитите меня, пожалуйста”, – попросила Н.Розинская.

Правозащитник Иван Боднарук подтвердил, что за Н.Розинской ведется несанкционированная слежка. В частности, по его словам, в день слушания ее дела в Апелляционном суде Киева из микроавтобуса с тонированными стеклами, который был припаркован вблизи здания суда, велось видеонаблюдение за Н.Розинской и лицами, ее сопровождавшими. Правозащитник отметил, что такие действия являются абсолютно незаконными.

Кроме того, Н.Розинская заявила, что во время инцидента с сотрудниками подразделения ГАИ “Кобра” ей угрожали табельным оружием.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции руководитель проекта “Дорожный контроль” Ростислав Шапошников отметил, что такие действия правоохранителей являются уголовным преступлением. По его мнению, чтобы избежать наказания за это, сотрудники ГАИ составили на Н.Розинскую целый ряд протоколов. Он отметил, что на сегодняшний день ни один из них не вступил в законную силу, дело находится на рассмотрении в апелляционном суде.

Как сообщал УНИАН, телеведущая Н.Розинская утверждает, что 2 мая в центре Киева на ул. Саксаганского, 29, ее избили, угрожая пистолетами, пять сотрудников ГАИ.

«Меня остановил патруль. Я попросила назвать причину остановки и представиться (это законное требование любого гражданина). Этого не было сделано. Я сказала, что допускаю, что вы просто хотите взятку, но я не даю взяток. Закрыла окно и поехала», - рассказала Н.Розинская газете «Сегодня».

Ее начали преследовать три автомобиля ГАИ. «Они перекрыли мне движение, выбежали 5 амбалов в форме с табельным оружием, которое они приставили к лобовому стеклу. Они применяли ко мне силу. Нанесли телесные повреждения - шрам на всю руку. Это все зафиксировано в травмпункте. Меня просто силой вытащили из машины. И все это за то, что я сказала, чтобы те представились и назвали причину остановки, - заявила Н.Розинская. - Там было много людей, все снимали. Есть подтверждение моих слов».

В свою очередь, как заявил начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Владимир Полищук, в связи с инцидентом с представителями ГАИ на Н.Розинскую составили четыре протокола за административные нарушения.

По его словам, 2 мая Н.Розинская остановилась в месте, где остановка была запрещена: "Ей сделали замечание и хотели проверить документы, однако она просто уехала с места происшествия, не реагируя на обращения работников. В этот день у нас были усилены патрули в связи с майскими праздниками и событиями, которые произошли в Днепропетровске. Поэтому ее преследовали и перекрыли движение дальше. После этого произошел конфликт с представителями ГАИ. Показывать свои права она отказалась, поэтому возникало подозрение, что их нет вообще. Пройти медицинский осмотр по выявлению наличия алкоголя в крови она тоже отказалась".

3 мая адвокат телеведущей Николай Недилько в комментарии УНИАН не исключил, что правоохранительные органы, преследуя его клиентку, пытаются повлиять на экс-майора Управления госохраны Николая Мельниченко. Об этом Н.Недилько заявил, комментируя информацию СМИ, что Н.Розинская нарушила правила дорожного движения и пыталась скрыться.

Н.Недилько, который одновременно является и адвокатом Н.Мельниченко, отметил, что в свое время за Н.Розинской в связи с ее дружескими отношениями с Н.Мельниченко была установлена слежка неустановленными лицами и даже были преследования.

Вечером 16 мая Н.Розинскую избили в подъезде собственного дома двое неизвестных. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины («хулиганство»).

Начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Владимир Полищук 23 мая в эфире телеканала ТВі сообщил, что следствие по делу об избиении Н.Розинской рассматривает четыре версии: первая – хулиганские мотивы, вторая - месть, как результат личных отношений; третья - в связи с профессиональной деятельностью потерпевшей, как помощника народного депутата или журналиста Национальной телекомпании; не отбрасывается версия инсценировки этого происшествия.

В то же время Н.Розинская настаивает, что ее избиение является «заказным», и связано с местью милиции в связи с ее конфликтом с ГАИ, а также с тем, что она продолжает отстаивать свою позицию.