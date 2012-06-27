В четверг в Украине похолодает и пройдут дожди

Как сообщает Метеопрог специально для УНИАН, в Украине будет прохладно, возможны отдельные кратковременные дожди. Температура ночью 8-14 градусов, днем 18-23, в Карпатах 14-17, на юге ночью до 12-18, днем 21-26 градусов. Ветер преимущественно северо-западный, 5-12 м/с.

В северных областях ночью без осадков, днем возможны отдельные кратковременные дожди. Температура ночью 8-14 градусов, днем 18-21. Ветер северо-западный, 3-10 м/с.

В южных областях преимущественно без осадков, лишь на Одесщине и в Крыму возможны отдельные кратковременные дожди. Температура ночью 12-18 градусов, днем 21-26. Ветер северо-западный, северный, 5-12 м/с.

В восточных областях ночью без осадков, днем отдельные кратковременные дожди. Температура ночью 12-14, днем похолодает до 18-23 градусов. Ветер северо-западный, 5-12 м/с.

В западных областях ночью без осадков, днем отдельные кратковременные дожди. Температура ночью 8-13 градусов, днем 18-22, в Карпатах 14-17. Ветер северо-западный, юго-западный, 5-12 м/с.

В центральных областях ночью без осадков, днем возможны отдельные кратковременные дожди. Температура снизится ночью до 9-14 градусов, днем до 18-22. Ветер северо-западный, 5-12 м/с.

Погода на курортах Крыма 28 июня: в Евпатории и Севастополе без осадков, в Феодосии и Ялте кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16 градусов, днем 22-24.

Температура морской воды у берегов Черного моря в районе Ялты, Севастополя и Одессы 25-26 градусов, в районе Евпатории и Феодосии 23-24.

Погода на курортах в Карпатском регионе 28 июня: в Моршине, Трускавце, Яремче и Сваляве кратковременные дожди. Температура снизится ночью до 10-12 градусов, днем до 19-22. Ветер северо-западный, юго-западный, 5-12 м/с.