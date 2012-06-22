В День памяти открыли мемориальную доску Павлу Шмуневскому

22:53, 22 июня 2012
Общество
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В Житомире в рамках чествования памяти жертв Великой Отечественной войны открыли мемориальную доску на доме №9 по улице Театральной поисковику погибших и расстрелянных на войне Павлу Шмуневскому.

Павел Шмуневский, фото с посвященного ему форума http://patriot.zt.ua/forum/viewtopic.php?f=10&t=121&sid=4e78cda5e9cf68228263e5a37e366c8c

 

Как передает корреспондент УНИАН, участие в мемориальных мероприятиях приняли руководители областной и городской власти, представители общественных и молодежных организаций области, ветераны войны, журналисты, друзья и родственники известного поисковика и краеведа.

Участники акции отмечали, что умерший в прошлом году П.Шмуневский много лет подряд проводил в регионе активную поисковую работу. Благодаря ему было возвращено истории имена сотен воинов Великой Отечественной войны, похороненных в братских могилах, на многих захоронениях установлены памятные знаки.

Половину своей жизни краевед отдал поисковой работе. Поисковыми отрядами, которые он возглавлял, найдено и перезахоронено свыше 15 тысяч бойцов и командиров Советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Житомирщины.

Имя известного житомирского краеведа отныне увековечено на мемориальной доске.

За неоценимый вклад в возрождение и сохранение исторической памяти П. Шмуневский был награжден медалями и почетными грамотами.

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