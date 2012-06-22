В День памяти открыли мемориальную доску Павлу Шмуневскому

Как передает корреспондент УНИАН, участие в мемориальных мероприятиях приняли руководители областной и городской власти, представители общественных и молодежных организаций области, ветераны войны, журналисты, друзья и родственники известного поисковика и краеведа.

Участники акции отмечали, что умерший в прошлом году П.Шмуневский много лет подряд проводил в регионе активную поисковую работу. Благодаря ему было возвращено истории имена сотен воинов Великой Отечественной войны, похороненных в братских могилах, на многих захоронениях установлены памятные знаки.

Половину своей жизни краевед отдал поисковой работе. Поисковыми отрядами, которые он возглавлял, найдено и перезахоронено свыше 15 тысяч бойцов и командиров Советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Житомирщины.

Имя известного житомирского краеведа отныне увековечено на мемориальной доске.

За неоценимый вклад в возрождение и сохранение исторической памяти П. Шмуневский был награжден медалями и почетными грамотами.