Мошенницы обменивали "старые купюры"
04:12, 22 июня 2012Общество
1514 0
В Запорожье мошенницы, под предлогом обмена старых купюр на новые, забрали у пенсионерки 67 300 грн.
Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области, накануне около 11.00 две женщины, представившись работницами соцслужбы, проникли в квартиру пенсионерки, проживающей в Ленинском районе Запорожья, и предложили пожилой хозяйке обменять старые деньги на купюры нового образца. Та согласилась и отдала в руки аферисток деньги в сумме 67300 гривен.
Сейчас сотрудниками правоохранительных органов ведется поиск мошенниц.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter