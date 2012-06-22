Мошенницы обменивали "старые купюры"

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области, накануне около 11.00 две женщины, представившись работницами соцслужбы, проникли в квартиру пенсионерки, проживающей в Ленинском районе Запорожья, и предложили пожилой хозяйке обменять старые деньги на купюры нового образца. Та согласилась и отдала в руки аферисток деньги в сумме 67300 гривен.

Сейчас сотрудниками правоохранительных органов ведется поиск мошенниц.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).