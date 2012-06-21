Немного больше чем за год в Киевском зоопарке провели махинаций на 5 млн

Об этом сообщает пресс-служба Государственной финансовой инспекции в г. Киеве.

В частности, в нарушение требований тендерного законодательства, Киевским зоопарком был закуплен корм для животных по завышенным ценам, что привело к лишним расходам средств на сумму свыше 190 тыс. грн.

Кроме того, Киевским зоопарком не перечислена в бюджет Киева часть чистой прибыли в размере 125 тыс. грн за III квартал 2011 года.

Непринятие мер по своевременному взысканию дебиторской задолженности, срок исковой давности которой истек, и начисление жителям жилого дома коммунальных услуг в заниженном размере привело к недополучению собственных поступлений в общей сумме 85 тыс. грн.

В результате завышения подрядчиками стоимости выполненных ремонтных работ, Киевский зоопарк перечислил лишних более 104 тыс. грн.

В нарушение требований ведения бухгалтерского учета, Киевским зоопарком не проведена индексация жилого фонда (жилые дома), что привело к занижению стоимости основных средств на 3,5 млн грн; завышена сумма понесенных расходов в размере 473 тыс. грн за счет списания изготовленной проектной документации и завышена стоимость основных средств, запасов на общую сумму 418 тыс. грн.

Госфининспекция направила материалы в прокуратуру Шевченковского района г. Киева и уведомила прокуратуру Киева о результатах ревизии для рассмотрения и принятия соответствующего решения.