Газ для населения Украины может подорожать до 200 долларов

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания ОАО "Укрнафта" заявляет, что Министерство охраны окружающей природной среды (Минприроды) передало лицензию на изучение Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения (Харьковская область) от НАК "Надра Украины" частной компании ООО "Геолсоюз".

Об этом заявил начальник юридического управления ОАО “Укрнафта” Вячеслав КАРТАШОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, на сегодняшний день НАК "Надра Украины" является зарегистрированным участником ООО "Геолсоюз", владея 50% этой компании.

"По нашей информации, которую мы, к сожалению, без прокуратуры не имеем возможности сегодня документально подтвердить у министерства, лицензия на Сахалинское месторождение уже переоформлена на это ООО", - сказал он.

При этом В.КАРТАШОВ добавил, что "переоформление лицензии на добычу газа на одном только Сахалинском месторождении на компанию, в которой у НАК "Надра Украины" всего 50%, позволило коммерсантам от власти укрыть от продажи населению 400 млн. кубометров газа в год, положив себе в карман разницу от продажи газа - а это, по приблизительным подсчетам, при этом объеме газа порядка 50 млн. долларов в год. Соответственно, ответственные лица от министерства, подписавшиеся под таким решением, именно на эту сумму ограбили годовой бюджет Украины".

Первый заместитель председателя Правления по финансово-экономическим вопросам ОАО “Укрнафта” Владимир ПУСТОВАРОВ на пресс-конференции в УНИАН отметил, что переоформление лицензии на добычу газа Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения на предприятие "Геолсоюз" приведет к тому, что "Укрнафта" не сможет реализовывать населению газ по регулируемой цене в объемах 400 млн куб. газа в год, что повлечет дефицит газа, который продается по регулируемой цене. В таком случае, НАК "Нафтогаз Украины" будет вынужден закупать газ для населения по рыночным ценам, что может привести к росту стоимости газа для населения до 180-200 долл. за 1 тыс. кубометров.

В.КАРТАШОВ заявил на пресс-конференции, что ООО "Геолсоюз" зарегистрировано 2 ноября 2006 года. Он сообщил, что располагает документами о том, что учредителями ООО на момент регистрации были «Андрей КИЧА, который имеет отношение к компании "Инфокс" и экс-председателю Государственного комитета природных ресурсов Украины Николаю ЗЛОЧЕВСКОМУ, Валерий ОМЕЛЬЧЕНКО, которого связывают родственные и служебные связи с руководством Минприроды, и ООО "Брилиант Спирит Украина". При этом он не уточнил, какими именно документами располагает.

По его словам, «согласно официальной информации, на 21 сентября 2007 года учредителями ООО "Геолсоюз" являлись - НАК "Надра Украины" (50%), Андрей КИЧА (25%) и Александр ВИТРЕНКО (25%)».

Как сообщал УНИАН, 3 сентября В.КАРТАШОВ заявлял, что "Укрнафта" получила предложение от лиц, которые представляют интересы "Геолсоюза", получить право на Сахалинское месторождение путем приобретения корпоративных прав "Геолсоюза".

Напомним, с августа "Укрнафта" возобновила добычу углеводородов на Сахалинском месторождении, которую вынуждена была остановить из-за того, что "Надра Украины" отозвали у компании доверенность на добычу углеводородов из 16 буровых скважин.

9 июля с.г. НАК «Надра Украины», дочернее предприятие НАК «Надра Украины» «Полтавнефтегазгеология» и ОАО «Укрнафта» подписали соглашение о совместной деятельности по геологическому изучению, в т.ч. опытно-промышленной разработке Сахалинского месторождения путем внесения соответствующих дополнений и изменений в ранее заключенный договор между ДП НАК «Надра Украины» «Полтавнефтегазгеология» и НГДУ «Ахтырканефтегаз» ОАО «Укрнафта».

14 мая 2007 года истек срок действия лицензии ДП "Полтаванефтегазогеология" НАК "Надра Украины" на пользование нефтегазоносными недрами.

Однако в конце апреля с.г. Минприроды продлило сроком на два года НАК "Надра Украины" лицензию на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку этого месторождения.

По мнению специалистов и юристов, правомерность этого акта вызывала большие сомнения. ОАО "Укрнафта" обращалась в правительство Украины, предлагая обеспечить эффективное для государства использование недр Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения и уплатить за лицензию в государственный бюджет Украины не менее 300 млн. грн. за предварительно проведенные геолого-разведывательные работы. Кроме этого, компания заявляла о готовности и в дальнейшем инвестировать значительные собственные средства (на протяжении 10 лет - около 3 млрд. грн.) в разработку месторождения, а также обеспечить внедрение новейших технологических процессов для увеличения добычи углеводородов.

Справка УНИАН. Геологическое изучение Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения с 1996 года осуществляло ДП «Полтавнефтегазгеология».

В связи с прекращением государственного финансирования предприятием на условиях договоров о совместной деятельности были вовлечены в сотрудничество ряд предприятий, в том числе ОАО «Укрнафта», совместная деятельность с которой длилась более четырех лет.

Согласно предоставленным ДП "Полтавнефтегазгеология" материалам и в связи с необходимостью закончить работу по подсчету и защите запасов, Минприроды было принято решение о продлении срока геологического изучения Сахалинского месторождения на два года, а в апреле 2004 г. специальное разрешение №1931 на пользование Сахалинским нефтегазоконденсатным месторождением было переоформлено на НАК "Надра Украины".

ОАО «Укрнафта» - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».