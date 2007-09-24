В Украине могут подорожать яйца

Председатель Совета директоров ассоциации «Союз птицеводов Украины» Александра БАКУМЕНКО не исключает, что в Украине до конца года яйца могут еще подорожать.

В телефонной беседе с корреспондентом УНИАН А.БАКУМЕНКО пояснил, что на сегодня отпускные цены всех производителей яиц составляют 4-4,5 грн. за десяток. Как отметил он, в ранее подписанном с правительством Меморандуме производители не фиксировали никаких определенных цен, а договорились «не повышать цены беспредметно». При этом, по информации А.БАКУМЕНКО, сегодня цена фуражного зерна растет, и подорожание яиц вызвано именно подорожанием кормов.

Относительно прогнозов по цене на яйца до конца текущего года, то, как сказал А.БАКУМЕНКО, все будет зависеть от того, какие будут цены на фураж, на корма и энергоносители. «Если будут дорожать, значит, будут повышаться цены на продукцию», - сказал А.БАКУМЕНКО. При этом он затруднился назвать возможный уровень повышения цен, отметив, что это будет адекватно стоимости фуража. «Думаю, что цена будет в нормальном коридоре. Нормальный, я думаю, если цена на фураж повыситься на 20%, то на 20% повысится и на яйцо, то есть до 5 грн. за десяток (отпускная цена)», - сказал А.БАКУМЕНКО. Он добавил, что на повышение цен повлиял также фактор сезонности.

А.БАКУМЕНКО также подчеркнул, что необходимо, чтобы «торговля не занималась такими вещами, когда по 30-40% торговые наценки устанавливаются».

Напомним, в Украине за последний период цена на яйца в рознице достигла 6 грн./десяток.