Прокуратура проверяет причины взрыва в доме на Прикарпатье
01:36, 18 июня 2012Общество
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Прокуратура Ивано-Франковска проводит проверку причин и обстоятельств взрыва газа в жилом доме, вследствие которого один человек погиб и трое пострадали.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
16 июня утром в Ивано-Франковске в частном жилом доме произошел взрыв с последующим возгоранием.
В 9.25 пожар был ликвидирован. С места события в областную клиническую больницу с термическими ожогами госпитализированы трое жителей дома – 1962, 1963 и 1989 гг. рождения.
Во время разбора строительных конструкций разрушенного дома спасатели обнаружили тело погибшей домохозяйки 1942 года рождения.
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