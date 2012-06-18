Прокуратура проверяет причины взрыва в доме на Прикарпатье

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

16 июня утром в Ивано-Франковске в частном жилом доме произошел взрыв с последующим возгоранием.

В 9.25 пожар был ликвидирован. С места события в областную клиническую больницу с термическими ожогами госпитализированы трое жителей дома – 1962, 1963 и 1989 гг. рождения.

Во время разбора строительных конструкций разрушенного дома спасатели обнаружили тело погибшей домохозяйки 1942 года рождения.