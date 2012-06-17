Прогноз погоды на 18 июня

Во Львовской, Волынской, Ровенской, северных и Харьковской областях днем ожидаются небольшие кратковременные дожди, грозы.

Ветер на Левобережье северный, 7-12 м/с, на остальной территории переменных направлений, 3-8 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 14-19°, на юге до 24°; днем 27-32°, в южной части и в Винницкой области местами 33-35°.

В Киевской области в понедельник ночью без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 27-32°. В Киеве температура ночью 17-19°, днем 28-30°.

Сегодня температура воды в Черном море 21-23°, в районе Феодосии 13°, возле Алушты 16°; в Азовском море 23-26°; в Днепре возле Киева 21°.