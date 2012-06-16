Украинские дипломаты выиграли мини-Евро в Москве
Команда посольства Украины победила в футбольном турнире мини-Евро-2012 в Москве среди посольств стран – участников Евро-2012.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, украинская команда победила во всех пяти матчах, обыграв Францию, Грецию, Италию, Германию и в финале – Голландию со счетом 2:1.
В мини-Евро приняли участие команды большинства стран - участниц Евро-2012 в Украине и Польше. Турнир проходил в московском Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького.
«Самым приятным было то, что у сборной Украины появилось большое количество болельщиков, которые рьяно болели за нашу команду. Эта поддержка помогла нам победить», - сказал УНИАН капитан команды посольства Украины в России Олесь Грибан.
Он подчеркнул, что после вчерашнего поражения в Донецке особо приятной была победа над сборной Франции со счетом 3:0.