Украинские дипломаты выиграли мини-Евро в Москве

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, украинская команда победила во всех пяти матчах, обыграв Францию, Грецию, Италию, Германию и в финале – Голландию со счетом 2:1.

В мини-Евро приняли участие команды большинства стран - участниц Евро-2012 в Украине и Польше. Турнир проходил в московском Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького.

«Самым приятным было то, что у сборной Украины появилось большое количество болельщиков, которые рьяно болели за нашу команду. Эта поддержка помогла нам победить», - сказал УНИАН капитан команды посольства Украины в России Олесь Грибан.

Он подчеркнул, что после вчерашнего поражения в Донецке особо приятной была победа над сборной Франции со счетом 3:0.