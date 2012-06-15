В список ЮНЕСКО могут добавить деревянные церкви Карпат

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной государственной администрации.

В частности, как отмечается в сообщении, сегодня заместитель председателя Львовской ОГА Владимир Губицкий провел совещание относительно состояния подготовки внесения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО общей украинско-польской трансграничной номинации «Деревянные церкви украинских и польских Карпат».

По словам В.Губицкого, сейчас уже отобраны по 8 памятников из каждой страны, которые являются выдающимися образцами памятников культурного наследия – храмы лемковской, бойковской, гуцульской и галицкой школ, которые сохранили свою подлинность и могут рассматриваться как потенциальные кандидаты для занесения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

От Львовской области в этот список попали 4 объекта: церковь Святого Юра в г. Дрогобыч, церковь Святого Духа в с. Потелич Жовковского района, церковь Собора Пресвятой Богородицы в с. Матков Турковского района и церковь Святой Троицы в г. Жовква.

После предоставления доступа делегации ИКОМОС для проведения оценки и обследования объектов будет подготовлена и передана заявка на конгресс ЮНЕСКО.

«Сейчас необходимо провести ряд практических мероприятий по подготовке номинированных объектов для осмотра экспертом ИКОМОС. Для этого рабочей комиссией по подготовке объектов, при участии управления охраны культурного наследия, было проведено обследование всех номинированных памятников и подготовлен перечень работ, которые необходимо провести на этих объектах», - отметил В.Губицкий.