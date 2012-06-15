Украинцы заказывают VIP-вагон за 18 тысяч

Стоимость проезда из Донецка во Львов в вагоне-салоне, который присоединяется к поезду № 69 сообщением Мариуполь-Львов, составит 18,573 тыс. грн.

Стоимость вагона-салона включает в себя непосредственно стоимость пользования вагоном-салоном, которая в среднем составляет 2,039 тыс. грн в сутки, а также оплату стоимости проезда одиннадцати СВ-мест в вагоне согласно Правилам перевозок.

Тариф на перевозку пассажиров в вагоне-салоне дифференцированный, то есть зависит от календарного периода года и дня недели.

При этом ДЖД отмечает, что за 5 месяцев 2012 года специальный вагон-салон ДЖД включался в составы поездов 8 раз по заказу физических и юридических лиц.

Основные направления, по которым использовался вагон-салон, - Севастополь, Львов, Киев, Москва, Одесса.

Справка УНИАН. Вагон-салон рассчитан на 11 мест. В вагоне есть большой зал, кухня, просторное спальное купе.

Кухня оборудована холодильником, микроволновой печью и электроплитой. В зале есть мягкий уголок, компьютер, аудио- и видеотехника. В спальном купе расположены кровать, письменный стол, шкаф, кондиционер и ванная комната. Предусмотрено также специальное купе для охраны и проводников.