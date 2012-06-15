Во Львовской области сгорела церковь УГКЦ
10:10, 15 июня 2012Общество
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В селе Золотковичи Мостиского района Львовской области сгорела церковь "Воздвижения Честного Креста” Украинской греко-католической церкви.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, пожар в этом деревянном здании (построенном в 1928 году) возник 14 июня, в 19.50 в результате короткого замыкания в электросети.
В 21.24 подразделениями МЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
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