Во Львовской области сгорела церковь УГКЦ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, пожар в этом деревянном здании (построенном в 1928 году) возник 14 июня, в 19.50 в результате короткого замыкания в электросети.

В 21.24 подразделениями МЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.