В Украине растет число ”подопытных кроликов”

Украинцев хлебом не корми, а дай испытать на себе новомодные разработки отечественной фармакологии. Медики называют их героями-добровольцами. Ведь жертвуют собственным здоровьем подопытные бесплатно: считается, что они и так получают дорогие лекарства даром, пишет Газета по-киевски.

Информация об опытах с лекарством и подопытных, которые по собственной воле помогают науке, в Украине конфиденциальная. Однако мировой опыт клинических испытаний нередко был печальным.

В Украине столько добровольцев готовы испытать на себе дорогое новое лекарство, что врачи часто устраивают конкурсы. Большинство подопытных отечественной медицины - люди с хроническими заболеваниями.

ICTV