Янукович разрешил пустить иностранные войска в Украину

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Соответствующий закон был принят парламентом 24 мая.

Законом предусмотрено одобрить решение Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2012 году для участия в украинско-американских учениях "Репид трайдент – 2012", украинско-белорусско-российских учениях "Славянское содружество – 2012", украинско-американских учениях "Си бриз – 2012", украинско-российских учениях "Фарватер мира – 2012", украинско-белорусских учениях с привлечением дежурных сил по противовоздушной обороне, украинско-российских учениях с привлечением дежурных сил по противовоздушной обороне.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.