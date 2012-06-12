Стартовала акция "Нет – Малороссии!"

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облорганизации УНП, целью акции является «прекращение нарушений действующего законодательства Украины в конкретно взятом областном центре».

Организаторы акции считают, что русификация Украины привела к тому, что значительная часть внешней рекламы в городе оформлена с нарушением требований действующего законодательства.

«Если ничего не делать, русский язык вскоре станет единым государственным, а украинский окажется там, где сейчас белорусский в Беларуси», – сказал заместитель председателя Ривненской городской организации УНП Александр Джигирей.

По его словам, в соответствии со статьей 6 Закона Украины «О рекламе», применение языка в рекламе осуществляется в соответствии с законодательством Украины о языках. В частности, статьей 35 Закона Украины «О языках в Украинской ССР» устанавливается, что тексты официальных объявлений, сообщений, плакатов, афиш, рекламы и т.п. выполняются на украинском языке. В действительности же ситуация иная – языком рекламы в городе Ривне является не только украинский язык, но и русский.

«В первую очередь, мы обращаем внимание на рекламные щиты, вывески, баннеры и тому подобное. После выявления нарушения составляется акт о нарушении и заявление в Инспекцию защиты прав потребителей в Ривненской области. Придерживаясь принципа «Мыслить глобально – действовать локально», мы запускаем общественную акцию по соблюдению языкового законодательства в сфере рекламы. Специально для этой акции к работе будут привлечены опытные юристы, общественные деятели и филологи из областного общества «Просвита», - отметил А.Джигирей.

В то же время в области на уровне районных и местных советов ширится движение в защиту украинского языка и за недопущение принятия закона «О принципах государственной языковой политики». После областного совета соответствующие обращения по этому поводу приняли Ривненский, Дубровицкий районные и некоторые городские и местные советы.