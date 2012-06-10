Выросло число пострадавших при аварии самолета под Киевом
16:19, 10 июня 2012Общество
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В больнице находятся 15 пострадавших во время аварийной посадки самолета вблизи города Бородянка Киевской области.
|Самолет не выдержал непогоды. Фото wikipedia.org
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской областной государственной администрации. (Ранее МЧС сообщало о 5 погибших и 13 пострадавших.)
Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Среди них - тренер из Австрии.
Согласно распоряжению председателя Киевской ОГА Анатолия Присяжнюка пострадавшие будут перевезены из Бородянской районной больницы в областную больницу. При этом в ОГА заверили, что пострадавшим оказана вся необходимая помощь, они обеспечены медикаментами.
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Как сообщал УНИАН, сегодня в 10.40 из-за сильного дождя и порывов ветра на аэродроме „Бородянка” осуществил жесткую аварийную посадку на поле самолет Л-410, принадлежащий Украинской школе пилотов.
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