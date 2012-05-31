НСЖУ обещает защитить журналистов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом побывавший с рабочей поездкой в Ровенской области О.Наливайко сказал на совещании с представителями местной власти и руководителями СМИ.

«На сегодняшний день создана рабочая группа при НСЖУ, которая изучает законодательство о разгосударствлении СМИ. Для нас важно, чтобы коллективы редакций были защищенными», - отметил О.Наливайко.

Руководители местной власти убеждены, что разгосударствление СМИ неминуемо, однако советуют творческим коллективам учиться бороться за слушателей и читателей качественными материалами и глубиной поднимаемых ими общественных проблем.

Это, в частности, отметил первый заместитель председателя облсовета Михаил Кривко: «Если в области почти 500 тысяч квартир и дворов, а общая подписка на издания – лишь 70 тысяч, то на кого мы влияем? Сказать, что власть плохая, может каждый. Только есть проблемы, которые нужны поднимать, сказать, что вот, вы этого не увидели, и предложить пути решения… Нет таких статей!»

На совещании было зачитано письмо областной организации НСЖУ о фактах притеснений работников местных изданий в Кузнецовске, Здолбуновском и Радивиловском районах. Но в процессе его обсуждения оказалось, что большинство из этих конфликтов уже улажено.

О.Наливайко на этот счет посоветовал журналистам в случае необходимости обращаться за помощью в союз, юристы которого уже вскоре смогут выезжать на места, а также принимать участие в судебных заседаниях.