Генпрокурор объявил о прекращении вседозволенности
05:33, 31 мая 2012Общество
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Со следующей недели в Генеральной прокуратуре Украины начнет работу Служба защиты предпринимателей и субъектов хозяйствования.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил генеральный прокурор Виктор Пшонка.
В то же время он не уточнил, кто именно войдет в эту структуру и каким образом она будет работать.
Вместе с тем, генпрокурор отметил, что на этой неделе в Генпрокуратуре будет установлен контактный телефон для предпринимателей, «и ни одно сообщение о нарушении не останется без внимания».
«То есть, вседозволенность правоохранительных и контролирующих ведомств, особенно в районах и городах, прекращается», - заверил В.Пшонка.
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