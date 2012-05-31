Генпрокурор объявил о прекращении вседозволенности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил генеральный прокурор Виктор Пшонка.

В то же время он не уточнил, кто именно войдет в эту структуру и каким образом она будет работать.

Вместе с тем, генпрокурор отметил, что на этой неделе в Генпрокуратуре будет установлен контактный телефон для предпринимателей, «и ни одно сообщение о нарушении не останется без внимания».

«То есть, вседозволенность правоохранительных и контролирующих ведомств, особенно в районах и городах, прекращается», - заверил В.Пшонка.